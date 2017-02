El arroz: sus variedades, vitaminas y beneficios

En contraste con lo que muchos creen, no es bueno lavar el arroz antes de cocinarlo, ya que pueden perderse algunos nutrientes. El arroz integral debe colocarse en la cacerola cuando el agua esté fría, mientras que el blanco debe introducirse cuando el agua hierva.

Al no contener gluten, es uno de los cereales más aceptados por el ser humano, en especial por aquellas personas que padecen alergia o intolerancia a esa sustancia.

Resulta muy utilizado en la cocina por su practicidad. Sin embargo, al no tener cáscara y estar pulido, pierde gran parte de los nutrientes antes mencionados.

- No tiene gluten, por lo tanto es tolerado por las personas celíacas (alérgicas al consumo de harina de trigo).

Según publica el sitio revistabuenasalud.cl , una de las principales ventajas del arroz consiste en que los hidratos de carbono que contiene se liberan en forma lenta dentro del organismo y son fácilmente digeribles. No obstante, hay que tener en cuenta que este beneficio se encuentra fundamentalmente en el arroz integral, mientras que en el blanco aparece en menor proporción. Por otra parte, la liberación progresiva de la energía contribuye a que los niveles de azúcar en la sangre se mantengan estables, previniendo distintos trastornos como el agotamiento y la diabetes.

