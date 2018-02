El camionero que coimeó a un inspector: "Si no lo hacía, perdía mi laburo"

El camionero que filmó el momento donde le pagaba una coima a un agente de Tránsito en inmediaciones del Centro de Justicia Penal dijo estar "arrepentido" de haberlo grabado. Agregó que si le incautaban su vehículo iba a perder su trabajo.

Entrevistado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2), Emanuel contó que el hecho ocurrió este martes por la mañana, cuando iba a visitar a su último cliente. "Pasé un semáforo y al lado pasó el inspector de tránsito. Me frenó a la media cuadra y discutimos. Decía que había pasado en rojo y lo había hecho en amarillo, igual que él. Ahí empezó el circo, que me iban a sacar el camión, que no iba a poder manejar", relató.

"Le expliqué que me echaban del laburo si me lo sacaban (el camión), que no tenía plata más que para comer y pagar los peajes para volver a mi casa. No le importó nada. Ahí pisó el palito. Me dijo: «Esto gratis no es». Me pidió mil pesos. Le di 500. O sea, laburé por 300 pesos durante más de 30 horas", señaló.

Emanuel expresó que filmó la situación –donde se autoincrimina por el delito de cohecho– porque sintió "bronca". "Si no hacía eso perdía mi laburo. ¿Quién paga mis cuentas? Estoy arrepentido de pagar. La próxima si pago no lo filmo", concluyó.

Cabe remarcar que el agente de tránsito fue apartado de su puesto de trabajo. Por otra parte, además de la presunta infracción cometida por parte del camionero, su vehículo no tenía todos los papeles en regla, de acuerdo a la información oficial.