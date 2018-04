El cerebro podría generar nuevas células nerviosas hasta la vejez

La discusión es vieja entre los neurocientíficos. Por años se sospechó que el cerebro frenaba la multiplicación de neuronas a edades muy tempranas. Poco a poco, y de forma tímida, diversos estudios comenzaron a insinuar lo contrario. De acuerdo a un nuevo trabajo publicado en la revista Cell, llevado a cabo por un grupo de investigadores norteamericanos, las personas sanas de alrededor de 70 años tienen tantas neuronas o células nerviosas jóvenes en una parte del cerebro relacionada con la memoria como lo hacen los adolescentes y los adultos jóvenes.

Comprender cómo cambia el cerebro a lo largo de la vida resulta fundamental para enfocar tratamientos contra enfermedades como la depresión, el estrés y la pérdida de memoria, pero también para reformular teorías y métodos pedagógicos. "Lo emocionante es que las neuronas están ahí durante toda la vida", dijo la doctora Maura Boldrini de la Universidad de Columbia en Nueva York y la primera autora del nuevo estudio al periódico The Guardian, que reproduce el portal elespectador.com. "Parece que los humanos son diferentes de los ratones, donde [la producción de neuronas] disminuye con la edad realmente rápido, y esto podría significar que necesitamos estas neuronas para nuestras complejas capacidades de aprendizaje y respuestas de comportamiento cognitivo a las emociones".

En este caso, los investigadores estudiaron el hipocampo de los cerebros tomados de autopsias de 17 hombres y 11 mujeres con edades comprendidas entre 14 y 79. A diferencia de otros trabajo similares, Maura Boldrini, psiquiatra de la Universidad de Columbia y sus colegas también tuvieron acceso al hipocampo completo, en lugar de solo unas pocas rodajas, lo que permitió al equipo realizar estimaciones más precisas del número de neuronas. Su tarea consistió en rastrear las “huellas” de las células más jóvenes. Es decir, ciertas proteínas propias de células jóvenes.

Como lo reseñó el portal de noticias Science News, “aunque la cantidad de células madre neurales fue un poco menor en personas de 70 años que en personas de 20 años, los cerebros más viejos todavía tenían miles de estas células. El número de neuronas jóvenes en etapas intermedias a avanzadas de desarrollo fue el mismo para personas de todas las edades”.

Esto no quiere decir que el envejecimiento no cobre un precio. Los investigadores si encontraron una menor formación de nuevos vasos sanguíneos y menos marcadores de proteína que indiquen neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para establecer nuevas conexiones entre las neuronas.

A propósito de los hallazgos y la evidencia contraria presentada por otros trabajos, Jonas Frisén, un neurocientífico del Instituto Karolinska en Estocolmo que no participó en la nueva investigación explicó al portal de noticias que “las pequeñas diferencias en la metodología, como la forma en que se preservan los cerebros o cómo se cuentan las neuronas, pueden tener un gran impacto en los resultados, lo que podría explicar los hallazgos contradictorios”. Sin embargo, advirtió que el nuevo documento es el estudio más riguroso hasta ahora.

La doctora Mercedes Paredes de la Universidad de California en San Francisco, autora de un artículo publicado este mismo año y que sugiere que los adultos no desarrollan nuevas neuronas, dijo a The Guardian que no estaba convencida: "Por ahora, no creemos que este nuevo estudio desafíe lo que hemos concluido de nuestras propias observaciones publicadas recientemente: si la neurogénesis continúa en el hipocampo humano adulto, es un fenómeno extremadamente raro. Todo se reduce a la interpretación de células equívocas que tomamos medidas adicionales para caracterizar ampliamente y mostró que no se trata de nuevas neuronas como aparecieron por primera vez".