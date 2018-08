El conmovedor testimonio de la mujer a la que le robaron tres cachorritos

“Que los alimenten, que tienen menos de un mes y toman teta todo el día. Que le den una mamaderita”. Quebrada en lágrimas, Carmen, una mujer de 61 años a la que le entraron a la casa y le robaron tres cachorritos caniche toy, habló con el programa A diario de Radio 2 y se manifestó absolutamente conmovida por la situación.

“Estoy triste por un montón de cosas, no sólo por los cachorritos. Me duele que tengo hijos que salen a trabajar y no sé si vuelven. Es muchísima la inseguridad que hay”, lamentó.

“Tenemos que aguantar que nos roben la casa, que violan a las chcicas, que nos matan a los hijos. Nunca viví tanta inseguridad. Esta Argentina es muy linda para ensuciarla tanto”, remarcó.

Y apeló a la clase política en general (“por favor, que alguien haga algo) y a Mauricio Macri en particular: “Por favor, presidente vos nunca tuviste que sacar de la basura pan verde para comer. La gente tiene que tener dignidad para vivir en paz”.