El día que el Boletín Oficial fue noticia

Un día, este miércoles 5 de septiembre de 2018, el Boletín Oficial no solo fue noticia: fue primera tendencia en Twitter por su ausencia. Pasado el mediodía, el documento que contiene las normas que entran en vigencia y novedades del gobierno no había sido publicado.

Ese hecho, inédito o al menos muy pocas veces registrado en la historia, generó todo tipo de especulaciones en las redes sociales. Los cambios en el organigrama del nuevo gabinete y el detalle de los anuncios económicos eran las principales especulaciones del origen de la demora, aunque desde el oficialismo señalaron que se trataba de una cuestión técnica.

Lo cierto que el Boletín Oficial suele estar actualizado después de la medianoche cada día o a primera hora de la mañana. No es para nada habitual tener que esperar hasta el mediodía.

No se trata apenas de una cuestión de forma. Hasta que las normas o designaciones no se publican en el Boletín, no se consideran legales.

La cantidad de especulaciones e ironías sobre el tema convirtieron a Boletín Oficial en primera tendencia del día en Twitter. La red social tomó nota y creó un "Momento": “¿Y el Boletín Oficial?”, para agrupar esas publicaciones.

¿Y el Boletín Oficial?