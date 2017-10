El documental transmedia de la UNR que se exhibe en Barcelona

La serie de cinco movisodios que forman parte del universo transmedia de Mujeres en venta fue seleccionada para participar de la edición 2017 del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona.

Según publicó el sitio de la Universidad Nacional de Rosario, el material producido por la Dirección de Comunicación Multimedia se exhibirá los días 14 y 24 de noviembre en Cines Texas, Cine Maldà y Universidad de Barcelona.

El evento ha sido una plataforma ineludible para la difusión y el debate, en torno a las diversas realidades en temas de Derechos Humanos en Barcelona y el mundo, nombrado dos años consecutivos por el ICCAR de la UNESCO como un referente de buenas prácticas en Derechos Humanos en la lucha contra las diversas formas de discriminación y racismo entregado a la ciudad de Barcelona por la celebración del Festival de Cine.

Cabe destacar que el trabajo periodístico Mujeres en venta fue declarado de interés municipal y de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Recibió el Reconocimiento Premio FOPEA al Periodismo de Investigación de la Argentina 2015 en la categoría Periodismo en Profundidad. Asimismo fue considerado parte de la Selección Oficial del Premio Gabriel García Márquez 2015, en la categoría Innovación, en Medellín, Colombia, Selección Oficial de Los Angeles Cine Fest (Categoría Web/New Media), Selección Oficial TMCLFF London Film Festival (Categoría Best Human Rights Film), Selección Oficial del Festival Internacional de Series Web - Medellín (FIS-MED), semifinalista en Hollywood Screenings Film Festival 2016 y finalista del Near Nazareth Festival 2017 (Categoría Web / New Media).