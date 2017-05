El ejercicio físico rejuvenece nueve años

“Sólo porque tengas 40 años, no significa que tengas 40 años biológicamente. Todos conocemos a personas que parecen más jóvenes de lo que son en realidad. Cuanto más activos físicamente somos, menos envejecimiento biológico tiene lugar en nuestros cuerpos”, explicó Larry Tucker, líder del trabajo.

A lo largo de la historia el hombre siempre ha luchado por vivir eternamente o al menos detener el envejecimiento. Y si bien todavía no lo ha logrado, pudo estirar la esperanza de vida, y ahora también retrasar un tipo de envejecimiento: el que sucede dentro de las células.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo