El ex de Ricardo, contra los Fort: "Que se metan la plata en el culo"

Con su reaparición pública, también salieron a la luz las polémicas. Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, estuvo este domingo en la mesa de Mirtha Legrand pero la familia del fallecido empresario deslizó cierto malestar por esa entrevista. Esa situación generó una tensión que continuó este lunes en el programa Intrusos, donde el ex de Ricardo pidió que la familia del chocolatero “se meta la plata en el culo”.

Todo comenzó el domingo cuando Eduardo Fort, hermano de Ricardo, escribió en su cuenta de Twitter que Mirtha Legrand nunca invitó al fallecido empresario y celebrity a su programa. "Hay que tener más memoria, ni haciéndole un regalo lo invitó a su mesa", comentó.

Gustavo Martínez salió a responderle, también mediante un tuit: "Vos tampoco pierdas la memoria".

Pero este lunes en el programa Intrusos fue incluso más duro con el hermano de su ex pareja: "Eduardo recién ahora se acuerda de su hermano. Yo me banqué todas las operaciones, un montón de cosas. Estuve a su lado de la mañana a la noche y me iba a trabajar casi sin dormir", aseveró.

Además, Gustavo negó la existencia de una cuenta bancaria a su nombre con la herencia de Fort. En ese sentido, aseguró que sólo se trata de “una acusación falsa de la familia” del chocolatero.

"Ellos son sucios con el dinero, yo no. Yo no tengo un peso, vivo con la plata de las clases que doy y ni siquiera trabajo todo el día porque regreso a casa para estar con los chicos cuando vuelven del colegio. Nunca tuve un mango y siempre fui feliz. y ellos que están llenos de plata se preocupan por si yo me siento o no en una mesa. Que se metan la plata en el culo", lanzó enfurecido.