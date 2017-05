El fiscal amenazado apareció golpeado en su despacho

El fiscal de La Plata Fernando Cartasegna, que investiga casos de corrupción policial, apareció este miércoles golpeado, con las manos atadas y con una soga en el cuello dentro de su despacho oficial, luego de haber sido agredido y amenazado el último fin de semana.

Fuentes oficiales citadas por la agencia Télam confirmaron que el funcionario, que es titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Delitos conexos con Trata de Personas y Pedofilia, fue encontrado en las mencionadas condiciones dentro de su oficinas.

El pasado lunes feriado, Cartasegna denunció que fue amenazado de muerte y golpeado por tres hombres y una mujer, en la vía pública y cuando se dirigía a su trabajo.

El propio funcionario judicial confirmó por entonces a Télam que por la noche continuaba "muy dolorido" por los fuertes golpes que le aplicaron los agresores "cuando salía de una comisaría de La Plata" y se dirigía a cumplir con sus tareas el sábado último.

Uno de los papeles que le dejaron al funcionario.

"Eran dos hombres y una mujer, primero me llamaron por mi nombre y ahí mismo me empezaron pegar, me insultaban y me decían 'a vos te va a pasar lo mismo que a Nisman'", señaló Cartasegna, notoriamente compungido y sorprendido por la situación que le tocó vivir.

"La verdad es que no quería dar trascendencia al tema, pero debido a que resulté muy lesionado, con diversas heridas, traumatismo y fui internado en un hospital local, es que ahora estoy haciendo declaraciones, pero mi colega, la fiscal Ana Medina, es la encargada de las investigaciones de este caso", expresó Cartasegna el fin de semana.

Según se pudo reconstruir, el fiscal primero sufrió una panfletada en su domicilio, donde había varios papeles, y en ausencia de su morador arrojaron hojas impresas con la leyenda: "Te va a pasar lo mismo que a Nisman" o "Conozca al próximo Nisman".