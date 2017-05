El gobernador Lifschitz inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura

Lifschitz dijo que quiere convertir a Santa Fe en una provincia que destaque por una visión “amplia” de los derechos humanos, que no se limite a la memoria, verdad y justicia sino que incorpore las demandas de la juventud, los pueblos originarios, la diversidad sexual y las mujeres.

“A Sancor la quebraron los gobiernos donde no hubo política nacional sobre lechería”, disparó y señaló que confía en que esta vez se logre “un salvataje necesario para la empresa”.

Antes de iniciar el balance de estos más de 16 meses de gestión, a los que, aseguró, llegó como un “gobernador experimetado”, Lifschitz saludó a los trabajadores y a las organizaciones gremiales frente una coyuntura que se sabe difícil con la pérdida de puestos laborales a lo largo de todo el país y conminó a no atacar a los gremios y perder de vistas las reinvindicaciones. Con esta primera referencia general a la situación del trabajo en Argentina, Lifschitz se refirió a la situación de Sancor que define su futuro por estas horas.

