El gobierno británico apuesta a un "Brexit duro"

Por "Brexit blando" se entiende la búsqueda por parte de Londres de un vínculo con la UE similar al que tiene Noruega, que no es miembro de la Unión pero que tienen pleno acceso al mercado único europeo.

Este acuerdo no estará listo antes de la primavera (boreal) de 2019, después de la fase de dos años de negociaciones que comenzará con el anuncio formal de salida de Reino Unido. May ya adelantó que hará esta petición a más tardar a finales de marzo de este año.

En un discurso en Londres en el que delineó los objetivos de su Gobierno en las negociaciones que debe mantener con la UE para la salida de Reino Unido del bloque, May subrayó que, sin embargo, buscará "el mayor acceso posible" al mercado único europeo.

La primera ministra británica, Theresa May, dijo que su plan para el Brexit "no puede implicar seguir formando parte del mercado único", por lo que su objetivo será buscar "una nueva asociación, positiva y constructiva" con la Unión Europea (UE).

