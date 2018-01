El gobierno cruzó a Zaffaroni tras una polémica declaración sobre Macri

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Gavarano, aseguró que el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, "debería renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (CIDH). Lo hizo después de que el jurista manifestara que Mauricio Macri "quiza no finalice su mandato en 2019".

Zaffaroni dijo en una entrevista radial que Cambiemos podría no terminar su mandato el año próximo, no por la acción de un partido político sino por la "inviabilidad del programa económico". El ministro de Justicia nacional opinó que "es muy triste" que el ex juez del máximo tribunal "haga declaraciones antidemocráticas".

Garavano recordó que hace un mes, ante unas declaraciones de Zafaronni sobre la situación judicial de la dirigente social jujeña Milagro Sala y del caso de Santiago Maldonado, el gobierno presentó "una queja a la Corte Interamericana" a través del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

"En el caso de la señora (Milagro) Sala, Zaffaroni llegó a encabezar junto con ella (quien se presenta como una presa política) la firma de una solicitada junto a figuras de la oposición en la que afirma que en el país «peligra la libertad, peligra la democracia»", sostiene Avruj en una misiva enviada el pasado 24 de noviembre a Roberto Caldas, titular de la Corte Interamerica.

En la misma nota, el funcionario reconoce que Zaffaroni se excusa de tratar los casos que involucran a Argentina, pero ello "no obsta a señalar que las manifestaciones referidas" por el jurista "constituyen una presunción cierta de que su conducta (...) afecta el debido ejercicio de tan alto cargo".

Al respecto, Garavano calificó como "muy triste que un ex juez de la Corte Suprema haga declaraciones anti democráticas". "Zaffaroni debiera renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", subrayó el titular de la cartera de Justicia.