El gobierno eliminó el reintegro del 5% en compras con tarjeta de débito

Según el decreto, la devolución será del 15 por ciento del monto abonado por las operaciones de compra, mientras no supere el monto máximo de 300 pesos por mes y por beneficiario. En el caso de la asignación universal por hijo, por embarazo y pensiones por fallecimiento, el reintegro se considerará por cada prestación recibida.

La medida que estuvo vigente durante 15 años era un "incentivo" para que la gente use tarjetas de débito.

De acuerdo a la información brindada por el sitio web La Nación, desde el gobierno consideraron que "la gente no usaba más la tarjeta por la devolución". Además, sostienen que con la medida buscan "compensar parcialmente el costo de la reforma en el impuesto a las Ganancias".

El gobierno nacional decidió no prorrogar la devolución del 5 por ciento en el IVA de los gastos en las tarjetas de débito que regía desde el 2001 y se renovaba cada año. Según el presupuesto 2017 aprobado por el Congreso sí iba a ser extendido este año.

