“El gobierno nacional se equivoca si discrimina por el color político”

El presidente del Partido Socialista (PS), Antonio Bonfatti, apuntó al gobierno nacional por la falta de pago de la deuda que mantiene con Santa Fe por la retracción indebida del 15% de la coparticipación federal en años anteriores. También se refirió a la necesidad de reformar la Constitución provincial al tiempo que no descartó una candidatura a la gobernación de Santa Fe.

El ex gobernador visitó el estudio de Radiópolis (Radio 2) donde fue entrevistado por el periodista Roberto Caferra. Bonfatti consideró que el gobierno de Mauricio Macri condiciona a Santa Fe tanto como lo hizo, según su visión, el kirchnerismo. En ese sentido, recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena el pago de la deuda millonaria a la provincia: “Hace dos años que no se cumple, nos tienen que pagar entre 53 y 54 millones de pesos y miran para otro lado”, se quejó y advirtió que esta suerte de indiferencia tiene lugar con otros temas, como por ejemplo, el transporte. “Se equivocan si sigue discriminando por el color político”, expresó.

En cuanto a la política de seguridad encarada por ambos gobiernos, observó: “Veo que no hay tanto marketing y sí más presencia en cuanto a Inteligencia”. Sin embargo, reconoció que hasta el presente hubieron varios cambios e incorporaciones en la materia que hacen hoy más fácil el trabajo policial. En cambio, sostuvo: “El gran ausente –destacó–es la Justicia federal que en números es inexistente, no el adecuado para trabajar”.

Sobre sus aspiraciones políticas de cara a 2019, no descartó dar pelea por la gobernación. “Siempre una responsabilidad de tal tamaño es gratificante pero no lo definen mis aspiraciones personales sino el Frente, no las apetencias personales”, insistió. Luego, consultado por la reforma constitucional en danza, respondió: “Es necesaria” y recordó que no sólo se trata de la renovación del mandato del gobernador.

Bonfatti admitió que durante su gobernación hubo un planteo de intervención de la administración nacional a la provincia y recordó que la por entonces presidenta Cristina Fernández nunca se reunió con él. Sin embargo, si el pasado no fue el más adecuado, el presente tampoco. “Respeto la figura presidencial pero todas las acciones de Macri han sido favorables a los grupos económicos concentrados”, señaló.

En otro tramo del programa, dejó abierta la puerta para dialogar con otros espacios políticos, incluso el peronismo. De acuerdo a lo que indicó, el Frente Progresista Cívico y Social que integra “está abierto por la misma dinámica de la política” y planteó que los límites de sus posibles aliados son los “valores y principios”. Finalmente, dijo al respecto: “Hay que sumar”.