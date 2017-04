El hombre que confesó haber matado a Micaela le pidió perdón a la familia

El confeso autor del crimen de Micaela García pidió el perdón de su familia. Lo hizo a través del fiscal Ignacio Telenta, a cargo de la investigación. En tanto, Néstor Pavón, desmitió que haya participado en su violación y asesinato, tal cual lo sostiene Sebastián Wagner.

De acuerdo a lo que publica el sitio TN, Sebastián Wagner en su declaración indagatoria confesó el crimen de Micaela García entre lágrimas. Ahora, quizás en un nuevo intento por expresar su arrepentimiento, le envió un mensaje de perdón a la familia, a través del propio fiscal quien anticipó además que ayer se le terminó de tomar testimonio a los vecinos y ninguno ubicó a Néstor Pavón en el lugar y el horario que él declaró.

Pavón es el dueño del lavadero donde trabajaba el asesino y a quien Wagner señaló como su cómplice. Ayer prestó declaración y confió: "A las 4.20 de la madrugada del viernes Wagner lo dejé en su casa (a Wagner)", había dicho.

Según informó el sitio Big Bang News, Pavón dijo que no tuvo nada que ver con el asesinato de Micaela. A su vez, aseguró que una persona muy cercana a Wagner está involucrada en el crimen de la estudiante de Educación Física: “Podría llevar vecinos que lo habrían visto ingresar cerca de las 3 de la madrugada del sábado a su casa", indicó. La referencia temporal se debe a que de esta manera demostraría que él dejó a Wagner un par de horas antes de la desaparición de Micaela. A su vez, sostuvo que Wagner lo llamó para verse debido a que estaba deprimido por haber peleado con su esposa.

Pavón, además, criticó al fiscal Telenta y su "apuro" por terminar la investigación. "Esto es una brasa, se quieren sacar de encima esta causa. Con la presión social, mediática y por la forma en que Gualeguay vivió lo sucedido con Micaela y cómo le sigue doliendo a la ciudad, el fiscal aspira a tener la causa en tres o cuatro meses", dijo el acusado.

Otra diferencia en las declaraciones de los acusados es que Wagner dijo que consumió mucho alcohol y que estaba bajo los efectos de las drogas mientras que Pavón aseguró que tomaron unas cervezas.

Pavón dijo que fue a verlo a Wagner y que cenaron en una parrilla. El empleado de la gomería no quería gastar mucho porque no tenía dinero y hacía un día que no comía. Sin embargo, al volver a declarar ante los fiscales, sostuvo que se reunió con Wagner porque lo había llamado. "Estaba deprimido por haber discutido con la mujer. Pese al ida y vuelta", asegura Wagner.