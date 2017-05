El inicio del párkinson podría estar en el intestino

Además, como el párkinson es un síndrome, puede haber múltiples causas y vías. Aunque el estudio fue grande, Liu señala la limitación por el pequeño número en ciertos subgrupos de pacientes. Además, los investigadores no pudieron controlar todos los factores potenciales que podrían afectar al riesgo de la enfermedad de Parkinson, como el tabaquismo, el consumo de café o la genética.

Después de ajustar por factores como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la diabetes, la artritis y otras enfermedades, los investigadores encontraron que las personas que tenían una vagotomía troncular al menos cinco años antes presentaban un 40 % menos de probabilidades de desarrollar enfermedad de Parkinson que aquellas que no estaban intervenidos con esa cirugá y habían sido seguidos durante al menos cinco años.

