El insólito mensaje en Facebook de uno de los evadidos de Villa Constitución

No hay datos de que la policía haya rastreado a Retamar a partir de ese mensaje público, pero lo cierto es que un rato después el reo caía otra vez tras las rejas junto a los otros cinco evadidos.

Un habitante de Villa Constitución compartió en Facebook una nota del Diario El Sur de Villa Constitución, en la que se contaba la noticia del escape de los seis presos. Y Retamar no tuvo mejor idea que responder al comentario de esa persona: “Encontrame si podés jajaja”, escribió.

Germán Retamar, uno de los seis presos que se escaparon del Módulo de Detención Transitoria de Villa Constitución, no tuvo mejor idea que publicar un comentario desafiante en la red social Facebook mientras la policía lo buscaba intensamente. Al rato fue localizado y puesto de nuevo tras las rejas.

