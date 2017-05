El joven que paralizó el ciberataque mundial ya tiene nombre

El joven no realizó declaración pública alguna más allá de su blog, donde asegura que "acabó con el malware sin darse cuenta" tras adquirir el dominio, si bien luego de unas cuantas pruebas de diagnóstico, su impulso resultó ser crucial para ayudar a resolver un grave problema de ciberseguridad del que aún se está recuperando buena parte del mundo.

Su nombre fue un misterio a pesar de conocérsele por su cuenta de Twitter, pero The Telegraph ha conseguido ponerle rostro y nombre: se llama Marcus Hutchins, vive en la costa al norte de Devon y está trabajando junto con las autoridades británicas para frenar el alcance del ransomware 'WannaCry'.

