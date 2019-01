El ladrón abatido por un policía tenía pedido de captura desde 2015

El ladrón que murió este sábado en un intento de asalto a un policía que estaba de civil en el parque Scalabrini Ortiz tenía pedido de captura desde el 2 de diciembre de 2015. El joven, de 28 años y con antecedentes penales, nunca regresó de una salida transitoria de Coronda. Lo curioso es que volvió a ser arrestado en 2016 y 2018, aún con la medida vigente, pero volvió a la calle.

El fallecido fue identificado como Axel Brian Nicodemo, alias “Cachi”. De acuerdo a los datos dados a conocer por Fiscalía, intentó junto a otros dos delincuentes robar un Ford Fiesta Max en el que estaba un policía de civil. El hecho ocurrió cerca de las 3.30 de este sábado y según la información oficial dos de los maleantes llevaban armas. El agente forcejeó con los sospechosos y baleó a Nicodemo en la región lumbar, lo que provocó su muerte.

Fuentes policiales informaron a Rosario3.com que Nicodemo, de 28 años, contaba con los siguientes antecedentes penales:

Amenazas (02/1/12), comisaría 8ª

Amenazas (25/10/12), comisaría 8ª

Robo calificado (28/11/12), comisaría 8ª. Fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión

Amenazas y lesiones (20/8/13), intervino el Juzgado Correccional N° 9

Amenazas (30/1/16), comisaría 8ª

Tentativa de robo (7/7/18), comisaría 12ª

Además, presentaba una captura activa que figura en el sistema por no regresar de una salida transitoria en la unidad penitenciaria de Coronda. Dicha medida fue ordenada el 2 de diciembre de 2015. No está claro por qué no regresó a esa cárcel, ya que cayó detenido en 2016 y 2018.