“El lenguaje inclusivo es muy nuevo para discutirlo en la escuela”

El uso de la “e” en lugar de la “o” o la “a” que distinguen entre el femenino y el masculino se impone entre jóvenes y no tanto, que lo incorporaron con naturalidad a su lenguaje oral y escrito, donde además de la “e” se suma la “x” y el "@". Sin embargo, su incorporación no es un trámite fácil. Desde el Ministerio de Educación provincial consideraron que se trata de una novedad que aún no es factible de discutirse en el ámbito educativo. Una campaña del supermercado Carrefour por el Día del Niño fue retirada tras advertirse su carácter estigmatizante. “Es una barbaridad que se hagan campañas de ese tipo”, señaló la minitra Claudia Balagué.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), la ministra de Educación, Claudia Balagué, fue consultada sobre una polémica campaña publicitaria que lanzó la cadena de supermercados Carrefour en algunos puntos del país en la que usan la letra “C” y la vinculan a los varones con los términos “Campeones” y “Constructores” y a las niñas, con”Coqueta” y “Cocinera”. Desde la firma emitieron un comunicado para dar de baja la iniciativa: “Pedimos disculpas por la campaña que esta en alguna de nuestras tiendas. La misma ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad. Ya estamos retirando las imágenes de nuestras tiendas”, indicaron.

“Es una barbaridad que se hagan campaña de este tipo”, comentó la funcionaria ante las preguntas de los periodistas Roberto Caferra y Evelin Machain. “Va en contra de la mirada de género, de la paridad, de la igualdad de oportunidades, que que todos podamos acceder a todos los campos”, indicó y añadió: “Estos estereotipos estigmatizan los roles de ambos, de varones y mujeres porque a los niños se los pone en ese lugar de ser siempre campeón, con una obligación de llegar a ese lugar”.

Balagué confirmó que el gobierno provincial desarrolla educación sexual integral desde el “jardincito”. Según explicó, en los jardines de educación pública “se dejó de lado el rosa y el celeste o los rinconcitos de la cocinita y la casita para las nenas. Ahora, cada lugar es el rinconcito de todos, donde nenes y nenas comparten todo para vivir con felicidad”.

Luego, se le peguntó sobre el denominado lenguaje inclusivo basado en el uso de la letra e para unificar términos quitándole el género. “Es todavía muy discutido y difícil de implementar, hasta a mí me cuesta. Es un proceso, las academias del lenguaje van cambiando de acuerdo a cómo se instala en las sociedades pero es muy nuevo para ser discutido en la escuela”, valoró.