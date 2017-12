El mal tiempo aumenta el dolor en el cuerpo: ¿mito o realidad?

Está generalizada la creencia de que el mal tiempo incrementa el dolor en personas que padecen reuma o artritis, y de hecho hay quienes interpretan el mayor padecimiento como señal de que va a llover. Pero, ¿es cierto o se trata de un mito?

Investigadores de la Universidad de Harvard analizaron los datos relativos a las visitas médicas de once millones de pacientes con dolor articular, entre 2008 y 2011, y los confrontaron con los informes meteorológicos relativos a ese mismo período.

El resultado fue no solo que los pacientes no acudían más al médico aquejados de dolor cuando hacía mal tiempo. Por el contrario, lo hacían un poco más cuando no llovía ni hacía frío, según consignó el sitio Quo.

Si bien esto no significa que el clima no influya en los síntomas de la artritis, sí marca que probablemente no lo haga de una forma tan severa como se creía. ¿Y a qué se debe este mito? Los autores explicaron que solemos buscar patrones a todo, y si alguien siente dolor un día lluvioso, hay muchas chances de pensar que así será siempre que haga mal tiempo.