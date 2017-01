El nene baleado ya respira solo pero tiene muy comprometido un ojo

De acuerdo a lo señalado por fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el nene recibió una bala perdida de un hecho de robo ocurrido en la zona de Guillermo Tell y Pasaje 548.

El chiquito había ingresado este domingo a la madrugada al centro de salud de Virasoro al 1800 con una herida de arma de fuego en su ojo derecho. No podía respirar por sí sólo por lo que recibió asistencia mecánica aunque ya este lunes había sido extubado.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo