El nieto recuperado que no quiere cambiar de nombre dio sus argumentos

El nieto recuperado mencionó en que Carlotto lo tildó de “rebelde”: “Que me diga rebelde lo tomo como un adjetivo muy positivo. Se ve que es lo que me quedó de la genética, ser rebelde en la lucha”.

El defendió el fallo que logró: “La Justicia entendió que atrás de toda esta cuestión hay un derecho mío, independientemente de todo lo que no elegí a lo largo de mi vida. El proceso de mis padres ya terminó, hubo sentencia y están condenados”.

Y agregó: “Estela de Carlotto no me quiere ni nombrar”.

Estela de Carlotto cuestionó la decisión de la Justicia que le permitió matener su nombre y Bacca, que estuvo en el programa Intratables, opinó: “Son declaraciones de Estela. Hay un punto que no me termina de gustar. Puedo entender algunas cosas pero hay un límite que excedieron como institución”, afirmó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo