El oficialismo avanza con la reforma pero Cambiemos busca poner un freno

El gobernador Miguel Lifschitz presentó este miércoles junto con casi 240 intendentes y presidentes comunales el anteproyecto de reforma de la Constitución provincial que el lunes ingresará a la Legislatura y los diputados y senadores de distintos sectores empiezan a definir su postura: porque sí y porque no.

El radical frentista Jorge Henn apoyó “por convicción absoluta” esa medida ya que la carta magna actual “atrasa”. El senador peronista Armando Traferri también se mostró a favor, incluso de la posibilidad de que Lifschitz se vuelva a presentar. Pero Federico Angelini, diputado provincial y referente de Cambiemos, marcó un freno porque “los tiempo son muy acotados”.

"La agenda de lo importante"

Henn, diputado provincial y ex vice gobernador de Antonio Bonfatti, aseguró que acompaña el proyecto no por disciplina política (forma parte del Frente Progresista) sino por “convicción absoluta”.

El radical dijo que forma parte de un “partido reformista que recuerda los 100 años de la reforma universitaria” y vinculó ese ideario a que “necesitamos una constitución de vanguardia que dote de herramientas concretas al ciudadano”.

“Que el ciudadano participe con una consulta revocatoria, con democracia semidirecta, la posibilidad del amparo para pedir un medicamento de Hiv que no se lo dan o que los chicos de 17 años puedan votar en Santa Fe. Cambiar que no se puede sesionar en la Legislatura hasta el 1º de mayo, que pasan cinco meses sin sesiones ordinarias. La autonomía de los municipios. El juicio por jurados. Que una comuna no vaya cada dos años a una elección porque es insostenible”, enumeró Henn en el programa Radiópolis (Radio 2) como temas a incluir o modificar en la Constitución.

Para el legislador radical “no se puede garantizar nuevos derechos si no se repiensa siempre el andamiaje institucional”. “La capacidad institucional no es neutra. Necesitamos que la gente pueda participar y para eso hacen falta mecanismos institucionales”, dijo.

Sobre la oportunidad de la reforma, Henn expresó que puede no estar en “la agenda de lo urgente” pero sí la colocó en “la agenda de lo importante”. “La Constitución atrasa, es del año 62', vivimos en un mundo distinto”, definió.

En una sintonía similar, el senador del PJ por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, adelantó que él votaría a favor de la reforma, incluso del punto más polémico: que Lifschitz pueda ir por la reelección. “¿Por qué no?”, dijo.

Traferri aclaró que más allá de su voluntad personal acatará la decisión que tome el Partido Justicialista (PJ) y votará en consecuencia. Ese partido es clave para que prospere la norma (se necesitan dos tercios de cada cámara y el oficialismo no tiene esos números por si mismo).

“No se puede aprobar en 15 días”

Parte de la clave en el debate político ya instalado en Santa Fe es el tiempo. El gobernador busca aprobar cuanto antes la ley para llamar a la elecciones de congresales y modificar la carta magna a fines de año (previo a un 2019 con comicios para cargos ejecutivos). Federico Angelini, diputado provincial de Cambiemos, observó ese punto y criticó los plazos: “Son muy acotados”.

El referente del PRO local afirmó en Radiópolis (Radio 2) que la Constitución “puede tener algunos puntos que se deben actualizar” y coincidió en limitar las reelecciones indefinidas pero “no se puede hacer una reforma en 15 días”.

“Los tiempos que nos están dando para aprobar el proyecto son muy escuetos ante algo de tanta envergadura como una Constitución”, dijo.

Aunque aclaró que “no sería adecuado antes de iniciar un tramite legislativo decir que no” recalcó que analizarán dentro del partido amarillo su postura y que definirán por sí o por no “en no más de un mes de acá en adelante”.

Angelini observó que “en el proyecto actual no está incluido que el gobernador Lifschitz pueda reelegirse” (para eso haría falta una cláusula especia) pero “sí que todos los cargos se pueden reelegir una vez”.

El diputado cuestionó que el socialismo impulsa que “se tiene que aprobar en los próximos 15 ó 20 días para que después encajen los tiempos de los procesos electorales”. “Todos los tiempos tienen que ser muy acotados y una reforma constitucional no se puede aprobar en 15 días”, abundó.

Lifschitz, apoyos y un guiño al PJ

Del acto de presentación del proyecto que encabezó Lifschitz en ciudad de Santa Fe participaron 39 intendentes (entre ellos Mónica Fein), 197 presidentes comunales y 70 concejales y el gobernador envió un guiño al peronismo.

“Queremos que le garantice a Santa Fe soberanía política, independencia económica y justicia social; una Constitución moderna, progresista, bien cívica y social, una Constitución para todos”, destacó al enumerar bases del peronismo.

Y añadió: “Queremos que sea la Constitución que establezca las bases de un Estado presente, social, porque en Santa Fe seguimos creyendo en un Estado que aliente la inversión privada, que facilite el desarrollo de las personas, pero que al mismo tiempo se haga cargo de las personas que por si solas no pueden lograr ese desarrollo, de todos aquellos que necesitan un marco de protección”.