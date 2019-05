El paro general se siente con fuerza en Rosario y la región

El paro general lanzado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA) se siente con fuerza este miércoles en Rosario y la región. Las calles estaban desiertas y la mayoría de los comercios cerrados, aunque algunos funcionaban con persianas bajas. La suspensión del transporte garantizó un alto impacto. "Parece feriado", dijo el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, a Radio 2.

En Rosario no había actividad en escuelas públicas y en la mayoría de las escuelas privadas; tampoco en bancos y en la administración pública. Como no hay recolección de residuos, se recomienda no sacar la basura.

La mayoría de los comercios estaban cerrados, sobre todo los grandes, aunque algunos funcionaban a persona baja, como un conocido supermercado de Tres de Febrero y Presidente Roca. Por su parte, el paseo comercial de avenida Pellegrini estaba casi totalmente parado.

Solo hacia los barrios se veían más comercios abiertos, pequeños locales y granjitas.

En tanto, los centros de salud mantenían guardias mínimas para casos de urgencia como las estaciones de servicio. Tampoco hay actividad en peajes, puertos, transporte urbano ni traslados de camiones. El sector industrial (metalúrgicos, automotriz, químicos), los porteros de edificio ni los gastronómicos. Los comercios, en su mayoría, tenían las persianas bajas, incluso los shoppings.

En tanto, se prevé una movilización del Movimiento Sindical Rosarino, que se concentrará desde las 10 en Paraguay al 1000. La columna se desplazará hasta la plaza 25 de Mayo, donde se procederá a la lectura de un comunicado. El recorrido será por Mendoza, Corrientes, San Luis y Buenos Aires.

La otra marcha es convocada por los gremios nucleados en el espacio 21F, a los que sumarán organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita o la ONG La Alameda. Partirán de la Plaza Montenegro (San Luis y San Martín), también a las 10, para ir por San Luis, Presidente Roca, Córdoba y Corrientes para arribar a Bolsa de Comercio al mediodía, donde se realizará el acto central.

Además, la CCC anunció que realizará ocho cortes totales de tránsito durante la jornada de paro, de 9 a 13. En Rosario serán cinco: Acceso Sur y Uriburu, España y Circunvalación, Baigorria y Laguna, J. J. Paso y Chaco, y Presidente Perón debajo de Circunvalación.

En tanto, en Villa Gobernador Gálvez tendrán lugar dos piquetes (San Martín y Circunvalación, y en San Martín y camino a Cargill) y uno más en el centro de la ciudad de San Lorenzo (esquina de los bancos).