El peligro de los gatos para el bebé por nacer

Si no tuvieron esta enfermedad, es necesario seguir un estricto protocolo para evitar contraerla, y éste incluye especiales medidas si se tiene gatos en casa. Los felinos incorporan con facilidad el parásito al cazar animales pequeños o comer carne infectada, pero como ellos no se enferman, es imposible detectarlo. Este pasa a sus heces y si se manipula el lugar donde las hizo, se puede desarrollar toxoplasmosis.

La toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria que puede llegar a ser mortal, especialmente para el feto de una mujer embarazada. Se encuentra en la carne cruda o infectada que no esté bien cocida, en frutas y verduras sin lavar y muchas veces en la caja de arena que se le coloca a los gatos para que hagan sus necesidades.

