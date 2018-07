El pequeño “Luis Miguel” cantará en ShowMatch

La serie de la vida de Luis Miguel es un éxito imparable. Y tiene ya sus ecos. Una de las repercusiones tiene que ver con lo que anunció ayer el pequeño “Micky”, quien contó que participará de ShowMatch con sus canciones.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Teleshow, Izan Llunas, quien participó en los primeros capítulos interpretando los inicios del Rey Sol, anunció que pronto vendrá a la Argentina.

En diálogo por Skype, con Hay que ver (El Nueve), el programa de José María Listorti y Denise Dumas,anunció que pronto cantará en vivo con Marcelo Tinelli. "Me sale natural cantar", contó al ser consultado sobre su don de cantante.

El chico tiene 13 años y es hijo del cantante, compositor y productor Marcos Llunas y nieto del cantante Dyango. De ellos heredó la pasión por la música y lo demostró desde pequeño.

"Tuve que trabajar y ver muchos videos para hacer de él. La verdad que me salió bien porque mi padre me dijo como hacerlo", destacó con respecto a su participación en la serie de Luis Miguel. "No pude conocerlo en persona. Sé que vino una vez a grabar en el primer capítulo, apenas dos segundos, y dijo que estaba contento con el trabajo que hice", reveló.

Actualmente está realizando una gira por México y pronto sacará un disco. A la vez, reconoció que le encantaría compartir un escenario con su abuelo y su padre, las tres generaciones.