El poder de fuego que tenían Los Monos y el vínculo con el Triple Crimen

En la 12 ª jornada del juicio a la banda conocida como Los Monos desfilaron personas que participaron en allanamientos, testigos de procedimientos, un experto en comunicaciones y un perito balístico. Lo más sobresaliente fue la exhibición de las armas de fuego que fueron secuestradas en distintos domicilios en el transcurso de la investigación iniciada en 2012, lo que muestra en parte el poder de fuego que tenía la presunta organización. Además, el fiscal intentó mostrar que en la causa del Triple Crimen de Villa Moreno está mencionado Ariel Máximo “Guille” Cantero por vender supuestamente protección a personas que después fueron condenadas por el Triple Crimen de Villa Moreno.



La tercera semana del proceso judicial que tiene a 25 imputados –nueve detenidos, uno con domiciliaria– estuvo cargada de tensión, con declaraciones de Luis Paz; Ramón Machuca, alias Monchi Cantero; y Ariel Máximo Cantero, alias Guille. En la última jornada –porque el viernes es feriado– desfilaron testigos civiles y policías.



Lo más destacado de este jueves fue la exhibición del poder de fuego de la presunta banda. Un perito balístico reconoció y describió las armas que le remitieron desde la Policía a su sección tras varios allanamientos. Pudo tomar contacto con una pistola Halcón –considerada semi fusil–, una pistola calibre 9 milímetros Hi Power, una pistola ametralladora FMK 3 de la Policía de Córdoba, una pistola Bersa calibre 380 y una pistola calibre 11.25.



Además, explicó peritajes donde analizó el estado de conservación y funcionamiento de silenciadores, pistolas calibres 11.25, 380 y 9 milímetros, revólveres calibres 22 y 38, una mini USI a gas comprimido, un cargador de fusil FAL, pistola ametralladora FMK 3, pistola Halcón –o semi fusil–, una escopeta calibre 16 milímetros, entre otros elementos. Todas las armas estaban aptas para su uso y en muchos casos presentaban la numeración limada.



Sobre la FMK 3 que se incautó en un domicilio de Pasaje 509 al 1800 donde vive uno de los imputados manifestó que puede ser utilizada para disparar “tiro a tiro o ráfagas de 600 tiros por minuto”. Dicho objeto suele pertenecer a las fuerzas armadas o de seguridad, según expresó en el juicio el ex coordinador de la ex Brigada Operativa de la División Judicial, Ariel Lotito. Con respecto al elemento secuestrado de un fusil FAL, dijo que se trata de un arma cuyo poder ofensivo es “mayor a la FMK 3”.



Consultado sobre una mini USI a gas comprimido incautada en una vivienda de Vera Mujica al 3100, dijo que su poder ofensivo “puede ser letal si se dispara a corta distancia contra tejidos blandos”. En ese domicilio, que pertenecía a una pareja de Ariel Máximo Cantero, alias El Viejo, también se secuestró un Citröen C3 patente KEC 802, tres armas de fuego y un Handy. En tanto, en la casa de Celestina Contreras –madre de Guille y Pájaro Cantero– hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con numeración limada y cartuchos.



Con respecto al Handy, el jefe de la sección Comunicaciones de la Policía, explicó que tenía grabado canales con las frecuencias de Orden Público, Cuerpo de Infantería y el 911. Esto permitía, según el experto, interferir en las comunicaciones de esas áreas y también comunicarse con policías.



Conexión con el Triple Crimen de Villa Moreno



El fiscal Gonzalo Fernández Bussy interrogó a un ex agente de la Tropa de Operaciones Especiales que intervino en algunos procedimientos que se hicieron en la investigación sobre la presunta organización. Luego le consultó qué participación había tenido en la causa del Triple Crimen de Villa Moreno, lo que generó sorpresa tanto en los defensores como en el propio testigo, quien señaló: “No me lo esperaba”.



El ex TOE explicó haber interpretado y transcripto escuchas telefónicas en esa investigación. Fue allí que el fiscal solicitó que se le exhiba una hoja del expediente para que pudiera brindar más información sobre la intervención. Más allá de una objeción planteada por el abogado Fausto Yrure por tratarse de otra causa, el letrado Gabriel Navas observó que el presidente del tribunal, Ismael Manfrin, ya había valorado esa prueba por ser el mismo juez que integró el tribunal del juicio del Triple Crimen.



Si bien Manfrin decidió no hacer lugar a la exhibición de ese material, Fernández Bussy quería mostrar diálogos telefónicos en esa causa donde Maximiliano “Quemadito” Rodríguez habla con Brian “Pescadito” Sprio, quien sería encargado de un búnker de calle Doctor Riva. En la comunicación exponen que trabajan “bajo la estricta supervisión y aprobación” de Guille Cantero. Esa prueba fue incorporada al expediente de la causa 913/12 que ahora se juzga, de las fojas 2.799 a 2.801 del cuerpo 11. Eso, entiende el fiscal, está dentro de los delitos que habría cometido la asociación ilícita, que es la venta de protección a otras presuntas bandas.



Además, de esa parte del expediente se desprende que Guille Cantero supuestamente usaba “métodos extorsivos mediante amenazas para controlar las situaciones que se presentan; una de estas conversaciones se mantiene entre Maximiliano Rodríguez, un tal «Diente» y Guille Cantero, en la cual se observa el modus operandis que ocupan estas personas al momento de actuar, dejando en claro al exigirle una suma de «Cuatro Lucas» para dejar trabajar al negocio del «Diente», el evidente control que ejerce la familia Cantero en el submundo del hampa”, agrega el texto.



El integrante al que le “revoleaban” balas y plata



Un civil que fue testigo en el allanamiento que se hizo en la casa de Cristian Hernán Bustos –ya condenado a 3 años en un abreviado por asociación ilícita y encubrimiento agravado– relató su participación que tuvo algunas características curiosas, ya antes contadas por el ex coordinador de la Brigada Operativa de División Judicial, Ariel Lotito.



En la casa de Bustos y su pareja Mirta Valenzuela, el hombre recordó que la Policía secuestró detrás de un sillón una bolsa de consorcio con billetes de 2, 5 y 10 pesos que sumaban entre sí un total de entre 20 y 25 mil pesos. Detrás de otro sillón, se incautaron 20 cajas de municiones calibre 40 y 9 milímetros. En tanto, en el baño se halló un ladrillo de droga, que no recordaba si era cocaína o marihuana, y en el dormitorio elementos electrónicos.



Lo curioso de este procedimiento es algo que manifestó Lotito la semana pasada, cuando afirmó que le preguntaron a Bustos de dónde había sacado las balas y el dinero. “Por las balas dijo que una moto era perseguida por la Policía. Entonces revolearon una bolsa y él dice que la metió para adentro. Y con la plata dijo que un auto tiró una bolsa en una persecución policial también. Yo le dije: «quisiera tener esa suerte»”.



El documento de Vilches



Leandro Vilches, uno de los ocho imputados detenidos, pidió la palabra al final de la jornada para solicitar que se le exhibiera el DNI que figura en un acta de allanamiento en una casa de Pasaje Villegas al 6300, ya que ese no era su domicilio. Desde la Secretaría del Tribunal lo buscaron pero no pudieron hallarlo entre los elementos que están incautados.