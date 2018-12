El profesor del colegio La Salle denunciado por acoso renunció

El profesor de gimnasia del colegio La Salle que fue denunciado de forma pública por acoso a una alumna cuando ella tenía 14 años renunció a sus horas cátedra.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia confirmaron a Rosario3.com que la institución inició un expediente por el caso y fue elevado a la cartera provincial. En las actuaciones consta que el hombre dejó su cargo.

La reacción se dio como consecuencia a una denuncia y escrache que realizó una ex alumna del colegio de Mendoza y Alem. La chica, que hoy tiene 21, publicó los mensajes que le enviaba el maestro cuando ella era una adolescente de 14.

Esa publicación en su perfil de Facebook se viralizó y llegó a los grupos de Whasapp de los padres de los actuales alumnos, lo que generó preocupación, situación que publicó este medio el jueves.

La denuncia

Los mensajes del profesor a la alumna dan cuenta de un acoso basado en una relación desigual de poder y con el agravante de que la víctima es una menor de edad. El maestro de más de 30 años desliza en esos mensajes que tiene “una novia nueva de 14 de años”, que le contaron que ella estaba “usando bastante” la lengua en los boliches y le dice: “Lo que debes ser media mamada” (ver galería de imágenes).

El docente le escribió los mensajes a su perfil de Facebook y quedaron registrados en el chat de esa red social. También le había pedido su contacto de celular (un Blackberry), con la excusa de que ella era la capitana del equipo de gimnasia, y se comunicaba también por esa vía, contó la denunciante a Rosario3.com.

Esas provocaciones que quedaron registradas se conjugaban con comentarios personales que la propia ex alumna recordó: “Estás muy desarrollada para la edad que tenés, no me imagino como vas a estar en un par de años”.

Al volver a leer ese contenido años después, la joven fue a la escuela a contarlo. Como no hubo respuestas institucionales, salvo una leve sanción disciplinaria, la ex alumna lo hizo público: "Yo estaba tomando la decisión de no decir nada. Pero ya está. Hoy con 21 años me doy cuenta que le puede estar pasando a más alumnas, y no lo voy a permitir".

En octubre pasado hubo un caso similar en el La Salle. Tres alumnas del tercer año del secundario denunciaron a un profesor de catequesis por acoso sexual. Las estudiantes reflejaron situaciones incómodas con este catequista que se habría comunicado con ellas a través de WhatsApp y redes sociales, con mensajes y fotos inapropiados. Ese docente fue suspendido.