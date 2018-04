El proyecto de Nación urbanizará más de 100 asentamientos en Rosario

Con el objetivo de brindar soluciones habitacionales y urbanísticas unos 4.200 barrios precarios del territorio nacional, el gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley para regularizar la situación de estos asentamientos y avanzar con programas integrales de hábitat que, según la iniciativa oficial, beneficiarán a más de tres millones de argentinos.



El diputado de Cambiemos Federico Angelini aseguró que la iniciativa tendrá un impacto importante en Santa Fe, porque será la segunda provincia en la que se intervendrán más barrios con déficit de infraestructura.



De acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que fue creado por el decreto 358/2017 del presidente, en la provincia de Buenos Aires se identificaron 1.656 asentamientos, seguida de Santa Fe con 333.



De ellos, en Rosario se incluyen barrios como Villa Banana, Tiro Suizo, Puente Gallego, Bella Vista, Villa Fanta, La Granada, Cristalería, Industrial, La Bombacha, La Lagunita, Tío Rolo, Barrio Quinta, Las Flores Sur, Vía Honda, Triángulo, Itatí, La Guardia, Triángulo, La Palmera, Nuevo Alberdi Oeste, Mangrullo, Empalme Graneros, San Francisquito, Villa Oculta y Ludueña, entre otros.



Los datos que componen el registro surgieron de un relevamiento en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Caritas Argentina, Techo y

Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otras organizaciones, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que será el encargado de llevar adelante la identificación de los inmuebles a expropiar y la regularización dominial de las viviendas.



“A partir de este proyecto, los habitantes de los barrios censados podrán obtener su título de propiedad para poder declarar su domicilio y solicitar acceso a los servicios básicos”, explicó Angelini.



El diputado destacó que “estas medidas profundas, como la que se proponen desde Nación, son las que se deben tomar para bregar por una verdadera inclusión social, que brinde condiciones dignas de vida a los ciudadanos y que generen empleos genuinos para combatir la pobreza”.



Según datos del Renabap, de los asentamientos relevados, el 93,81% no cuenta con acceso formal a la red de agua corrientes, al tiempo que el 98,81% no dispone de acceso formal a la red de cloacas, el 70,69% no accede a la red de energía eléctrica de manera formal y el 98,49% tampoco cuenta la red de gas natural formal.



“La iniciativa que estamos presentando en el Congreso de la Nación es una medida muy importante para regularizar la situación de las viviendas de miles de familias argentinas, cientos de ellas rosarinas, pero también para facilitarles un espacio urbano integrado a la comunidad”, resaltó Angelini.