El rol del MIindfulness para enfrentar el estrés de la búsqueda de un hijo

Cuando se inicia el camino hacia el encuentro del bebé, y se hace necesario recurrir a la ayuda médica y a los tratamientos de alta complejidad, la alta complejidad no sólo se refiere al aspecto biológico sino también a las emociones y sensaciones que experimentamos mientras dura el recorrido: ansiedad, angustia, incertidumbre, según sostiene el sitio el Centro Médico Proar , a través de Ana Luisa De Palma Coordinadora Departamento de Psicología de la entidad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo