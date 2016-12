“El síndrome del complot” y otros enigmáticos tuits de Tinelli

Me enganché con Umberto Eco y su maravilloso libro "De la estupidez a la locura". Su última obra antes de morir este año.

La teoría de la conspiración surge porque las explicaciones evidentes de muchos hechos no nos satisfacen,y casi siempre nos duele aceptarlas

La vida no es más que una lenta rememoración de la infancia. Lo que convierte en dulces esos recuerdos es la lejanía.

