El socialismo repudió el “garrote” del intendente de San Jorge

“Las propuestas que piden a gritos « garrote » o niños presos no son más que escaladas demagógicas que no hacen otra cosa que postergar el abordaje real del problema y la construcción de políticas públicas eficientes para resolverlo”, sostuvo Enrique Estévez, secretario general del Partido Socialista provincial.

Sostiene que “el intendente Marucci, por el contrario, no hace más que atentar contra el sistema democrático y la estabilidad institucional de la cual él mismo proviene y además, no aporta nada más que confusión al debate de la seguridad”.

“En momentos donde la violencia y la inseguridad son problemas que nos preocupan y ocupan, no solo como dirigentes políticos sino como sociedad, necesitamos más que nunca del funcionamiento de las instituciones democráticas y de la presencia de un Estado que fortalezca derechos y brinde oportunidades de desarrollo para el abordaje integral de esta realidad compleja”, señala el comunicado del socialismo provincial.

El PS manifestó no sólo “su enérgico repudio a las afirmaciones antidemocráticas” de Marucci (Unión Vecinal San Jorge), sino que lanzó una advertencia “por la instalación de un discurso peligroso y simplista que busca establecer la represión como solución a la exclusión social”.

El Partido Socialista (PS) de Santa Fe expresó este martes un “enérgico repudio” a las declaraciones del intendente de San Jorge, Enrique Marucci, que hablan de “volver al garrotazo” porque, según su visión, “con las leyes de la democracia no se soluciona el problema de seguridad”.

