Tras sus polémicas declaraciones sobre la inseguridad, el intendente de San Jorge, Enrique Marucci habló con Radio 2. Lejos de bajar un tono a sus opiniones –había pedido “garrote, garrote, garrote” para los delincuentes– sostuvo que hay que endurecer las leyes y “poner más límites”; y que el problema de la democracia actual es que es demasiado “permisiva”. Aclaró, con todo, que no aboga por un gobierno autoritario aunque sí con autoridad.

“Con leyes permisivas, uno se cansa de este sistema democrático (en el que) nadie va preso”, apuntó Marucci en diálogo con el periodista Ciro Seisas del programa A Diario. Explicó que hace tiempo la inseguridad se instaló en la ciudad y que desde el gobierno provincial los han dejado “solos”.

“A (el ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro no lo conozco y eso que San Jorge es la ciudad mas grande la región”, apuntó.

Para el jefe municipal, el problema de la inseguridad requiere de acciones rápidas y contundentes y de leyes que acompañen. En su criterio, los legisladores pecan de exceso de garantismo.

“Vos podés vivir en democracia pero límites no significa autoritarismo ni represión y esos límites los da el Congreso pero si (los legisladores) no llegan a ningún acuerdo ¿para qué los tenemos si no dictan leyes que protejan a la sociedad?”, reflexionó y aclaró: “No quiero que vuelvan los militares pero sí un régimen riguroso, con límites”.