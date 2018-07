El último de los Moyano: quién es "Huguito", el joven abogado de la CGT

"No es un gobierno no democrático, pero actúa en algunos casos peor que un gobierno de facto". El que habla contra el macrismo se llama Hugo Moyano. Pero no es el líder de la CGT y presidente de Independiente, sino su hijo, Huguito.

Huguito, a diferencia de sus hermanos Pablo y Facundo, tenía perfil bajo. Hasta ayer, cuando sorprendió al acompañar a su padre en la conferencia de prensa que brindó luego de que el gobierno le impuso a Camioneros una multa por 810 millones de pesos por no acatar una conciliación obligatoria.

Huguito tiene 34 años, es abogado y desde 2008 se desempeña en la CGT.

Tras recibirse en 2007, dio sus primeros pasos en el Sindicato de Camioneros. Al mismo tiempo, se unió al estudio particular de ex juez y abogado de su padre, Daniel Llermanos, desde donde también asistió legalmente al Sindicato Único de Trabajadores de Peaje, cuando era conducido por su hermano menor, y ahora diputado, Facundo.

Huguito y Facundo son hijos de Elvira de los Angeles Cortés y se llevan un año de diferencia. Además de trabajar en la CGT, Huguito es asesor de Facundo en la Cámara de Diputados.