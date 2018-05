El video de la maestra que reivindicó a Hitler

Una docente en Mar del Plata fue grabada por sus alumnos cuando daba una clase sobre nazismo. La maestra minimizó los alcances del exterminio judío y valorizó las políticas desarrolladas por Adolf Hitler en Alemania. El video fue publicado por el grupo “Acción Antifascista Mar Del Plata”, que también exhibió publicaciones anteriores de la profesora en Facebook que demuetran simpatía por ese regimen.

Según publicó el diario Página 12, alumnos del Instituto Jesús Maestro de Mar del Plata grabaron un video que muestra cómo su profesora de Historia y Construcción ciudadana, Ana Elisa Duprat, minimizó frente a los alumnos el exterminio masivo de judíos y habló de las “cosas buenas que hizo Hitler”. “No fue todo malo, hizo cosas para Alemania, la sacó del hambre y la miseria”, afirmó la profesora, quien aclaró que luego Estados Unidos “demonizó” a Hitler porque “la historia la escriben los que ganan”.

“Los judíos no estuvieron bien vistos en toda la historia de Europa. No es que sólo Hitler se levantó un día a decir ‘no jodan’”, arrancó la profesora al detallar cómo fue que surgió “el odio generalizado de Alemania” hacia esa “raza”. “Los judíos tienden al consumismo y se apoderan de esta situación llevando a Alemania más a la miseria. Como ellos tenían la plata, no ayudan en nada a Alemania a mejorar”, completó mientras detallaba la crisis en la que estaba sumido el país después de la derrota en la primera guerra mundial.

En ese momento, los chicos preguntaron si por eso los judíos “se merecían” lo que les había pasado, es decir, si este grupo se merecía el odio de la ciudadanía y ser víctima de 6 millones de delitos de lesa humanidad. “Exactamente, y encima eran alemanes. Pero ellos se ayudaban entre ellos”, respondió al explicar el antisemismo con una dosis de racismo explícito y categorías arcaicas: “Los semitas se le decían a la raza de los judíos”.

Después valoró el gobierno de Hitler: “Ustedes van a leer en todos lados en internet y libros las cosas malas. Van a leer sobre los campos de concentración que mataron judíos, que no los niego, existieron, fueron terribles, murió mucha gente pero hay que ser objetivos porque no fue el único régimen que mató gente”. En esa línea de elogios, resaltó que Hitler “favoreció el desarrollo de la industria y del transporte”, “restauró el pleno empleo” y “aumentó el gasto público”.

El video fue publicado por el grupo Acción Antifascista Mar Del Plata, que también subió con fotos y publicaciones viejas de la profesora en Facebook que dan cuenta de su simpatía con el nazismo. En ellas se la puede ver posando frente a una biblioteca que tiene un libro con la esvástica, haciendo el saludo nazi encima de una tumba y reivindicando los ataques neonazis contra “gente trans”. “Condenan a 9 años de prisión a banda de neonazis por agredir a gente trans y dibujar esvastiquitas y no mandan en cana a estos negros de mierda que matan gente y chorean todos los días”, se indignaba Duprat.

El grupo denunció que Duprat le “da clases a chicxs que están en pleno desarrollo de sus ideas y lo que serán en su futuro, y esta señora, les dice que el nazismo está bien”. “¿Cómo queremos que crezcan estxs chicxs? ¿Queremos que crezcan pensando que matar a una persona por su color de piel, por su elección sexual o identidad de género está bien? ¿Queremos que crezcan pensando que apartar de la sociedad a quienes no profesen lo mismo que ellxs, está bien?”, manifestaron.