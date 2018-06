Elecciones en Turquía: Erdogan logró la reelección por mayoría absoluta

El jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consiguió su objetivo de asumir todo el poder ejecutivo del país, al ganar este domingo por mayoría absoluta las elecciones presidenciales anticipadas.



Con el 90 por ciento de los votos escrutados, el político revalida su mandato con un 53 % de los apoyos, muy cercano al porcentaje que obtuvo en 2014 cuando accedió al cargo, según la agencia semipública Anadolu.



La oposición, por su parte, no está de acuerdo con el resultado del escrutinio, a su juicio manipulado, y asegura que Erdogan quedará al final por debajo del 50 por ciento, lo que haría necesaria una segunda vuelta el próximo 8 de julio.



A partir de ahora, Erdogan no solo será el jefe del Estado, sino también el del Gobierno, ya que con estos comicios entra plenamente en vigor la reforma constitucional de 2017, con la que se ha abolido la figura del primer ministro.



Ostenta así prácticamente todos los poderes en la República, dado que tiene, además, potestad de nombrar a gran parte de la cúpula de la Judicatura y puede incluso promulgar leyes por decreto, si bien el Parlamento tiene la posibilidad de anularlos.



Frente a los datos oficiales, la Plataforma Justicia Electoral -formada por el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), el nacionalista Partido IYI y varias organizaciones cívicas- sigue el mismo recuento, pero depende de los resultados de actas que sus miembros de mesa y voluntarios han enviado a los coordinadores.



El candidato del CHP, Muharrem Ince, al que Anadolu otorga un 30 por ciento de los votos, ha pedido a sus seguidores "no dejarse engañar" por el recuento oficioso, ya que, afirmó, las autoridades siempre difunden primero los resultados de zonas y municipios simpatizantes del partido islamista Justicia y Desarrollo (AKP), la formación de Erdogan, que gobierna el país desde 2002.



Los resultados parciales de las elecciones parlamentarias, que se han celebrado hoy simultáneamente con las presidenciales, también dan una ventaja clara a la coalición formada por el AKP y el Movimiento de Acción Nacionalista (MHP).



La jornada transcurrió con relativa calma, aunque con algunos incidentes, como un enfrentamiento en un colegio electoral en la provincia de Erzurum, en el este de Anatolia, donde tres personas murieron en un tiroteo.



En la reyerta, ocurrida en el municipio de Karaçoban, perdieron la vida el jefe local del Partido IYI y otros dos ciudadanos, asegura el diario "Birgün", si bien el periódico "Habertürk" achaca la pelea a un enfrentamiento entre familias enemistadas y habla de dos muertos.



Al inicio de la jornada electoral, el CHP denunció intentos de fraude en la provincia suroriental de Sanliurfa y la Comisión Electoral Suprema confirmó que se habían tomado "medidas administrativas y judiciales al respecto".