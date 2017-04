Elevan a 95 los muertos por la "súper bomba" de EE.UU.

El lanzamiento de la GBU-43 suscitó las críticas de algunos líderes afganos como el ex presidente de Afganistán Hamid Karzai (2001-2014), que aseguró que no reconoce al actual gobierno por haber permitido a Estados Unidos perpetrar el ataque.

El número dos del Ejército afgano anunció también que este domingo dio comienzo en diferentes áreas del país la denominada operación Khalid, una ofensiva "muy agresiva para destruir a los insurgentes" en Afganistán de la que no reveló más detalles.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo