Elías Soso cuestionó el fin de la devolución del IVA por compras con débito

El vicepresidente Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Elías Soso, cuestionó la decisión del gobierno nacional de poner punto final a la devolución del 5 por ciento del IVA para las compras con tarjetas de débito y dijo que se trata, directamente, de “un nuevo impuesto”.

