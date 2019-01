Empanadas, oposición y la ex: el descargo del intendente tras el polémico video

El intendente de una localidad correntina que se vio involucrado en un escándalo por invitar, a través de un video, a "las chicas" a su despacho por estar "solo y hambriento" dio su versión de los hechos e involucró a más de uno.

En la filmación se lo ve relajado y sentado en su silla con la bandera de la provincia detrás, y diciendo estar acompañado por "Marquitos", su secretario de prensa.

"Me sacaron de contexto", comenzó su descargo en Todo Noticias. "Estábamos hambrientos pero de apetito, no en el sentido en el que lo toman todos", afirmó, y agregó que "eran casi las ocho de la noche y las chicas habían ido a comprar empanadas. Pero como no venían, decidí mandar ese mensaje. En ningún momento las llamamos para hacer otra cosas que no sea comer empanadas”.

El dirigente peronista aseguró que las imágenes fueron difundidas por su ex pareja, quien le tomó el celular y las envió, y además responsabilizó a la oposición. “Desde que asumimos, hace un año, venimos siendo castigados con injurias y calumnias. Violaron nuestra privacidad”, se excusó.

Finalmente, dijo que "en ningún momento fui un maltratador. Por supuesto que me equivoqué. Pido mil disculpas. Respeto mucho al género femenino”.