Empresa derramó 800 litros de aceite en el Paraná al norte de Rosario

Los derrames en la zona no son una rareza. Por citar dos casos cercanos en el tiempo, en octubre pasado y con pocos días de diferencia se registraron dos episodios preocupantes, primero con una fábrica de jeans situada en Granadero Baigorria que virtió un líquido de color azul sobre el río y luego con el hundimiento de un barco que ocasionó una concentración de petróleo a la altura del límite entre San Lorenzo y Fray Luis Beltrán.

Asimismo, destacó que “el material vertido no es contaminante ya que se trata de una sustancia de origen vegetal biodegradable derivado del procesamiento de la soja”.

“No hay que preocupar a la sociedad, pues no se trata de un líquido contaminante, sino biodegradable, y el grueso de este aceite fue contenido. Puede ser que quede alguna lengua, pero se biodegradará”, aclaró una autoridad de la Prefectura local citada por el mencionada medio.

Según publica el sitio SL24, la fuga se originó en el sector de muelles de la firma de agronegocios Bunge, a la altura de Puerto General San Martín, y alcanzó también las aguas del arroyo San Lorenzo, que desemboca a pocos metros. La firma aseguró que era "aceite crudo de soja", una sustancia "biodegradable" y "no contaminante".

