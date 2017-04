En Buenos Aires defienden la aplicación que taxistas de Rosario rechazan

Cabify, la nueva app telefónica de servicio de transporte que desde mayo estaría operativa en Rosario, funciona en Buenos Aires desde septiembre pasado. Resistida por los representantes del servicio de taxis en la ciudad, en ciudad Capital ya gozan de sus beneficios. Al menos es el escenario que expuso el abogado porteño Sergio Mohadeb, a cargo de Derecho en zapatillas, quien es especialista en derechos del consumidor y además, usuario del sistema al que calificó como un “golazo”.

“Yo uso de todo y Cabify me sirve. Hay una persona que conduce, vos vas atrás tranquilo, pensando, mirando o hablando por teléfono. Es un golazo, yo no tengo auto particular y me sirve mucho para ciertos trayectos”, comentó en diálogo con los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes (A Diario, Radio 2). El letrado especializado en el derecho del consumidor, explicó que funciona como una agencia de remises, con autos habilitados pero los móviles son pedidos a través de una aplicación. “Hay dos tipos de autos –precisó–uno normal y otro de más categoría, con precios diferentes. Pero, en caso de no haber disponible un auto de los más baratos te mandan el más caro al precio del más económico”, destacó.

“Es lo mismo que un taxi pero lo tenés que esperar un rato, quizás unos diez minutos. Es un lujo”, sostuvo. Entre otras precisiones, Mohadeb contó que “el sistema busca autos que están en la zona, a veces la demanda produce cierta demora pero el sistema te lo avisa. Una vez que encontró un auto, te va diciendo dónde está el chofer y antes de hacer el viaje te da la tarifa con el camino más corto posible”. Entre otras bondades, rescató el hecho de que se puede abonar con tarjeta.

Consultado sobre el sistema Uber, observó: “Es diferente. En Buenos Aires, un fiscal le dictó resoluciones en contra". Y en defensa de Cabify, insistió: “En Argentina hay libertad de tarifa para los remises. Hay que salir de la mentalidad errada y pensar en mejorar. No se puede impedir que se instalen".

Cabify en Rosario

Ayer, consultados por el periodista Juan Pedro Aleart, del programa De 12 a 14 (El Tres), José Iantosca y José Tornambé de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), se pronunciaron en contra de la app fundada en España en 2011. Señalaron que supone un obstáculo más al tachero que sale a la calle y tiene que hacerle frente a una tarifa que, aunque se aumentó hace poco, todavía sigue lejos de lo que arrojó el estudio de costos.

Desde el Concejo de Rosario, el edil Sebastián Chale pidió que se avance en una ordenanza municipal que regule las aplicaciones. “Es imprescindible legislar sobre las apps de taxis y remises. Hoy existe un vacío legal al respecto que perjudica a pasajeros y a taxistas. Hace tres años venimos debatiendo en el Concejo una ordenanza al respecto. Es imperioso avanzar en ella”, afirmó el edil.

Acerca de la promoción de Cabify como una alternativa legal en medio de la disputa mundial entre taxistas y Uber -plataforma que conecta conductores particulares con usuarios- o Easy Taxi, el concejal aclaró: “Hoy existe un vacío que genera situaciones injustas, como el caso de algunas aplicaciones que no tributan Drei ni tienen habilitación como empresa. Pero por otro lado, al no estar regulado este servicio, el Municipio no tiene medios para monitorear su funcionamiento ¿Qué se hace si una persona tiene un reclamo, una denuncia, o si se cobra mal un viaje? La regulación es necesaria y urgente pensando en el beneficio de taxistas y usuarios”, explicó Chale.

El edil recordó también que el transporte es un servicio concesionado en Argentina: “El transporte de pasajeros en Rosario y en todo el país es un servicio público concedido, por ende, regulado por el Estado. Por tanto, un sistema autoregulado como Uber no es legal en nuestro régimen. Sin embargo, servicios que vinculan taxis y remises legales con licencia; con la demanda de usuarios, están dentro del marco normativo y pueden funcionar sin ningún tipo de inconveniente. No se puede prohibir lo que no se conoce”.

"Hay que atreverse a implementar avances tecnológicos e imponerse frente a la resistencia de algunos actores del sector; adaptar un servicio público a las nuevas tecnologías, brindando otro canal que optimice el trabajo del chofer y al mismo tiempo, una iniciativa que logre un trayecto con mayor seguridad. Por eso promovemos una legislación moderna y transparente que optimice la calidad de prestación”, manifestó Chale.

“Estamos solicitando a la comisión de Servicios Públicos del Concejo y al área de Movilidad; que se convoque a todos los actores de esta problemática para avanzar con una nueva legislación cuanto antes”, concluyó.

¿Cómo funciona Cabify?

La plataforma disponible para iOS y Android requiere ingresar el usuario y solicitar el servicio que se desea. Según publicó Infobae, las opciones varían según el país. En el caso de Argentina hay dos categorías de automóvil: Lite, que son vehículos de mediana categoría y menos de cinco años de antigüedad; o Executive, que son autos de alta gama y con menos de tres años de antigüedad. Se puede pagar por tarjeta o PayPal e incluso el pasajero indicar si quiere que se le abra la puerta o que el aire acondicionado esté encendido.

También se pueden reservar viajes, es decir contratar el servicio con antelación.