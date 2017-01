En Pueblo Marini todavía esperan ayuda: “No ha quedado nada”

Antes ya de la gran lluvia de la semana pasada, Gerardo Piombo, el jefe comunal de Pueblo Marini, había pedido ayuda entre lágrimas. Afectada por las precipitaciones de principios de enero, la comuna estaba inundada. El temporal del domingo 15 empeoró la situación y la primera asistencia se quedó corta. Ahora reclama 900 mil pesos para pagar sueldos durante los próximos seis meses.

A principios de enero, tras el primer temporal, Piombo había pedido 150 mil pesos “para tirar un mes”, pero con la última lluvia, la cifra resultó insuficiente por lo que pidió –según contó en Radio 2– 150 mil pesos por mes por seis meses.

“Pedí dinero pero no tuve noticias. Me dijeron que me despreocupara pero no me llamaron. Estoy esperando resultados pero sin eso no voy a poder salir adelante”, dijo el jefe comunal en contacto con los periodistas Pablo Montenegro y Evelin Machain del programa Radiópolis.

La cuenta es simple: tiene 78 mil pesos de sueldos y 54 mil de coparticipación. Con la situación actual no puede cobrar tasas a los productores. Por eso, reclama ayuda urgente: reiteró que necesita 900 mil pesos para hacerle frente a las cuentas de los próximos seis meses.

“No ha quedado nada. No quedan caminos, cosechas, tambos en pie”, lamentó el jefe comunal que sin forraje ni posibilidad de sembrar a corto plazo avisora una futuro muy complicado para Pueblo Marini. E incierto.

Advirtió que sin obras en la región que frenen el agua que desagota Córdoba, nuevas lluvias podrían volver a afectar la zona. Señaló que el canal diseñado para el casco de Pueblo Marini; es decir para unas siete mil hectáreas, hoy debe drenar 60 mil.