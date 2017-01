Un pueblo a punto de "desaparecer" por las inundaciones

“Que me ayuden o nos iremos a vivir a Ramona y Porteña que nos mandan el agua. Estamos respirando agua podrida”, se quejó.

Piombo se queja de la respuesta de la provincia, a pesar de ser del Frente Progresista: “Somos 114 votantes, no 5 mil”, desliza. Y también se queja de los pueblos vecinos, como Ramona, Porteña y Fidela: “Nos mandan el agua a nosotros. Ellos ayudan a que desaparezcamos”.

La cuenta que hace Piombo es simple: tiene 78 mil pesos de sueldos y 54 mil de coparticipación. Con la situación actual no le piede cobrar tasas a los productores. Por eso, reclama ayuda urgente: dice que necesita 150 mil pesos para tirar un mes y medio.

“Estamos complicados, nuy complicados. La lluvia destruyó todo”, explicó. Y es que el pueblo vive de lo que se produce en la zona rural. “Dependemos del productor, la coparticipación es muy baja, no alcanza ni para los sueldos”, remarcó.

Pueblo Marini es uno de los más perjudicados por las inudaciones. Según contó Piombo en el programa Radiópolis, de Radio 2, no sólo por las intensas lluvias de los últimos días, sino también por el agua que derivan hacia allí pueblos vecinos como Ramona y Porteña.

