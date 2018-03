En el mes de la mujer, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir el cáncer de mama?

A propósito del mes de la mujer, un tema que debe estar siempre en su agenda es el del examen anual ginecológico. Para lo cual se reproduce parte de una nota con la doctora Paula López Brescia, médica ginecóloga, especialista en Mastología, quien integra el Servicio de Ginecología del Grupo Gamma.

- ¿Cuáles son las recomendaciones que les daría a las mujeres de los diferentes rangos etarios para prevenir el cáncer de mama?

- En primer lugar decirles que somos mujeres y estamos expuestas a diferentes riesgos a lo largo de nuestras vidas. Y uno de los riesgos más altos es contraer cáncer de mama. Tenemos que tener en cuenta que toda mujer por serlo y que llega a los 80 años tendrá el riesgo de un 10% de contraer un cáncer de mama a lo largo de su vida. Es decir, una de cada ocho mujeres.

Lo que debemos hacer con rigor y disciplina es acudir a la consulta anual de control ginecológico, para conocer nuestro estado de salud y hacer los controles específicos para hacer frente a los riesgos que como mujeres estamos expuestas.

- ¿Cómo juegan los factores de riesgo?

- Los factores de riesgo modificables dependen de nosotros y del cambio de hábitos no saludables y los factores de riesgo hereditarios, a los que no podemos modificar, sí prestarles toda la atención que ellos requieren. Entre los primeros, la obesidad, el alcoholismo, el consumo de tabaco, el sedentarismo, los tratamientos hormonales sin el control y sin revisión. Todos los cuales aumentan el riesgo de contraer cáncer de mama. En nuestro país hay alrededor de 20.000 casos anuales, de los cuales el 10% corresponden a cáncer hereditario.

- ¿El consultorio es un lugar dónde ustedes hacen docencia en materia del cuidado de la salud con los pacientes?

- Sí. Cada uno lo hacer a su manera, pero básicamente es eso: una tarea docente ya que les enseñamos a cuidarse y prevenir enfermedades. Insistimos, en general en el cuidado del cuerpo de la mujer para prevenir enfermedades que pueden producir un alto impacto a lo largo de la vida de las mujeres.

- ¿Ponen énfasis en el autoexamen de las mamas?

- Sí, efectivamente. Aun cuando en los grandes estudios, el autoexamen no ha demostrado evidencia de efectividad en descender la mortalidad por cáncer de mama, es decir que la mujer que se revisa no tiene menos chances de morir por cáncer de mama, pero es determinante a que concurra a la consulta cuando en el autoexamen nota alguna irregularidad.

Por eso creemos necesario que la mujer esté alerta y lo desarrolle. Sabemos que es un modo de cuidarse, pero seguimos insistiendo en el control periódico con el ginecólogo ya que las lesiones que la mujer puede palparse en general alcanzan un tamaño que coincide con un estadio más avanzado de la patología. Existen métodos que indicados por el especialista detectan antes las irregularidades de la mama en el caso de que existiesen.

Todo aquello que demora en diagnóstico compromete el pronóstico de la enfermedad. Hoy sabemos que más del 90% de los cánceres de mama, diagnosticado en estadíos tempranos son curables. Una paciente en estos casos va a tener una expectativa de vida similar a la de aquella que no fue contrajo un cáncer de mama.

Hoy la ciencia tiene respuestas, lo que necesitamos es educarnos en prevenir las enfermedades, concurriendo sólo una vez al año a la consulta de control ginecológico, siempre teniendo en cuenta los antecedentes familiares de la paciente, los que exigen una mayor atención, y evitando caer en la sobre demanda de atención de la salud.

Los estudios son pocos y precisos y no son costosos; hoy se los puede hacer en la esfera pública también. Ningún paciente se queda sin poder hacerse los estudios necesarios; lo que no nos debe hacer pedir estudios de más y no imprescindibles para la búsqueda de enfermedades que comprometan la vida de las pacientes

- ¿Una mujer con antecedentes familiares debe tener mayor cuidado? ¿En qué consiste el mismo?

- Depende del grado del antecedente familiar. Tenemos que tener en cuenta que toda mujer por serlo y que llega a los 80 años tendrá el riesgo de un 10% de contraer un cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres. Los antecedentes de primer grado marcan mayor riesgo, más cuidado y tal vez hacer algunos estudios sin esperar los límites de edad establecidos. Así varían periodicidad en la consulta y tipos de estudios para el caso consanguineidad de primer grado.