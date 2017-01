En imágenes: así balearon a un funcionario de EE.UU. en México

Un funcionario del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Guadalajara fue herido de bala por un hombre no identificado. El hecho se produjo el último sábado por la tarde en las inmediaciones de un centro comercial del municipio mexicano.

