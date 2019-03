En las galerías del centro piden medidores de agua, para no pagar por superficie

Representantes de galerías rosarinas y de centros comerciales de la ciudad fueron este lunes a las oficinas del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para solicitar formalmente que Aguas Santafesinas S.A. (Assa) coloque medidores en los locales, para pagar por consumo de agua y no por metro cuadrado.

En diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres), Mauricio –administrador de una galería– explicó que por la situación económica muchos comerciantes y profesionales no pueden pagar las facturas y precisó que “la tarifa de agua es muy injusta”.



“La única galería de las tradicionales del centro de Rosario que consiguió tener un sistema de medición lo pudo hacer via judicial con los costos y los tiempos que eso significa”, expresó el administrador.

Agregó que muchos de los locales no tienen servicio sino “baños de uso común y una canilla del baño como única manera para abastecerse”.

“Están pagando por metro cuadrado y por zona de la ciudad, por un servicio que no consumen”, dijo el representante de las galerías y expresó que pagan las facturas hasta las “islas comerciales” que funcionan dentro de las galerías que no tienen ningún tipo de acceso al suministro.

“Todos pagan Agua. Una isla de 6 metros cuadrados paga 500 pesos y no tiene ni una canilla. Usan los baños públicos”, se quejó.

Por otra parte, la titular de un comercio ubicado en galería La Favorita dialogó también con el periodista del Tres Daniel Amoroso y dijo que “ningún local tiene canilla”.

“Pago 2200 pesos y no tengo nada, tengo que comprar bidones de agua. No hay canillas y las cañerías son viejas. Da pena pagar porque no tenemos servicio”, contó.

La respuesta de Assa

El vocero de Aguas Santafesinas, Guillermo Lanfranco, respondió al pedido de los comerciantes: