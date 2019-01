Encima del calor, extensos cortes de luz en varios puntos de la ciudad

Las altísimas temperaturas y los cortes de luz conformaban un combo insoportable en varios puntos de la ciudad este martes. España al 5500, Marco Paz y Tte. Agneta, Camilo Aldao y Dean Funes y también en el Parque Habitacional de Ibarlucea, se registraban interrupciones de energía eléctrica de hasta 20 horas. Los vecinos advierten que ya tiraron muchos alimentos que necesitan frío y las personas mayores y los niños son los que más sufren estas situaciones. Aseguran que pagan facturas de la EPE de hasta 5 mil pesos.

Corte I

En España al 5500, zon sur de la ciudad, los vecinos y vecinas aseguraron en De 12 a 14 (el Tres) que abonan boletas “de 2.500 pesos” y no tienen energía.

La propietaria de un quiosco del barrio contó que “ahora tenemos que comprar nafta para el generador. Sobre que hay que pagar facturas muy caras, también tenemos que pagar la nafta para no tirar toda la mercadería”.

También relató que “se repite bastante seguido en esta zona”.

Otra vecina de ese sector de la ciudad se quejó de que “esto es todo los veranos y las boletas son de 5 mil pesos, 6 mil. El agua es lo mismo, casi nunca hay presión”.

Corte II

Marcos Paz y Tte. Agneta es otro de los lugares de Rosario con serios problemas con la energía eléctrica. “A mi me afecta mucho porque tengo un nenito discapacitado. Pensaba que iba a volver rápido la luz, pero a las 10 de la noche no me quedó otra que llevar al chico de una amiga porque no volvía la energía”, describió una mujer.

Un habitante del barrio recordó que “el verano pasado estuvimos tres días sin luz”. “Estoy pensando en llevar los alimentos a la casa de mi hija, si no pierdo todo”, añadió.

Corte III

Otra zona en la que se registraban prolongados cortes de luz era Camilo Aldao y Dean Funes. Allí, manifestaban que la interrupción en el servicio eléctrico ya llevaba “dos días”. “Llevamos dos noches sin luz, así no se puede descansar”, le contaron los vecinos al periodista de El Tres Juan Cruz Funes.

“Acá hay familias con chicos; perdemos todo lo que tenemos en la heladera”, describieron. Ante la consulta sobre reclamos a la EPE, una abuela respondió: “Llamo por teléfono y en este último tiempo no atiende nadie, ponen la musiquita pero no atiende nadie”.

Corte IV

En Colombia y La Paz, los habitantes del barrio detallaron todos los perjuicios que acarrean los cortes de luz que soportan por estas horas. Además de los efectos del calor, también denunciaron que con la ausencia de alumbrado público aumenta la cantidad de robos en el barrio.

Corte V

Ya fuera de Rosario, en las últimas horas se produjo una falla en el Parque Habitacional de la localidad de Ibarlucea, donde este lunes explotó un transformador. “Se escuchó muy fuerte la explosión, salimos todos los vecinos afuera”, contó un hombre.

“Ahora tenemos que ver el tema de los artefactos eléctricos, porque teníamos todo enchufado cuando explotó el transformador”, finalizó.