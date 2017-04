Encontraron 43 millones de dólares en un departamento

Los investigadores sospechan que los fondos pueden ser producto de actividades ilegales, pero por el momento no hay ningún detenido, según informó la CNN. A principio de la semana pasada, la policía descubrió más de 2 millones de dólares en moneda nigeriana en un mercado y en shopping.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo