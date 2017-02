Encontraron droga en la casa de la abuela del Kun Agüero

La policía detuvo a una una mujer, también familiar del Kun, quien posee antecedentes penales relacionados a delitos por narcotráfico. La abuela del jugador, de más de 70 años, no fue detenida.

Uno de los seis lugares donde se procedió pertenece a la abuela del futbolista Sergio Agüero, ex jugador de Independiente, quien vivió durante muchos años en Los Eucaliptus. Allí se halló droga preparada para la venta, elementos de corte y fraccionamiento.

